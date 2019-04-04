Омский «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в гостевом матче четвертой игры финальной серии «Востока» Кубка Гагарина. Команда Боба Хартли победила со счетом 4:2. Матч завершился дракой 3 на 3.

Гости вышли вперед в начале второго периода, в котором было заброшено пять шайб. Сергей Шумаков поразил верхний угол уфимских ворот. Уже через две минуты «Авангард» увеличил преимущество — с передачи Франссона отличился Илья Михеев. Через четыре минуты Хартикайнен отыграл одну шайбу. А еще через три минуты бывший нападающий СКА Петр Хохряков сравнял счет в матче. За 3 минуты до сирены Михеев оформил дубль, вновь выведя «Авангард» вперед. На 59-й минуте Коледов забил в свои ворота, а шайбу засчитали на Зернова — так был установлен окончательный счет в матче.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Авангарда». Следующая игра пройдет в Балашихе.