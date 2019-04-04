Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что после чемпионского сезона московскому клубу нужна перестройка.

По мнению Семина, перестройка обязательно нужна, тем более после золотого сезона. Семин привел пример «Реал», который как раз в этой перестройке и нуждается.

«И мы не исключение. Я предпочитаю постепенные изменения, чтобы результаты не сильно ухудшались. Достаточно, чтобы двух-трех игроков касалась перестройка в каждом сезоне. Если делать это резко, расставаться с большой группой игроков, то им нужна замена», — сказал Семин в программе COMMANDOS на ютубе.

Семин отметил, что сложности с этим есть, поскольку требуется много денег. А также можно ошибиться с трансферами новых игроков. Наставник «Локо» считает, что нужно делать все постепенно. Команда может выиграть чемпионат, но, по мнению Семина, не опустится ниже своего уровня.

Ближайший матч «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Матч состоится 7 апреля.