Вес Александра Кокорина за полгода в СИЗО не изменился. Об этом сообщила адвокат футболиста Татьяна Стукалова. По словам адвоката, с каким весом Кокорин попал в СИЗО, такой вес у него и на данный момент.

По поводу фотографий СМИ, то, по словам Стукаловой, вывод о весе по ним делать нельзя, поскольку был взят такой ракурс, с которого нельзя делать выводы о состоянии Кокорина.

«В суд была представлена медкарта Саши. Вес футболиста Кокорина по состоянию на 2 апреля 2019 года составляет 82 кг», – отметила Стукалова.

Отметим, что в среду суд продлил содержание Кокорина и Мамаева в СИЗО до 25 сентября.