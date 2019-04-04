Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, кого считает в фигурном катании открытием года. По мнению бывшего фигуриста, это 16-летняя россиянка Софья Самодурова.

По словам Ягудина, Самодурова не сорвала ни одного элемента — такого он никогда не встречал в жизни. Да, она сделала одну помарку на чемпионате мира на каскаде из трех прыжков, но это совсем не то же самое, что сорвать тройной прыжок.

Ягудин признался, что Софья для него — сенсация. Ягудин считает, что если бы она выступала бы второй сезон, то ей было бы проще. А сейчас ее никто не знает — нет доверия.

Напомним, что Самодурова взяла серебро и бронзу на этапах Гран-при и стала пятой в финале Гран. На чемпионате Европы Софья выиграла золотую медаль, а на чемпионате мира заняла только восьмую позицию.