Главные новости четверга на Nevasport.

В UFC объяснили отсутствие Волкова на турнире в Петербурге

Александра Волкова не будет на турнире UFC. Организация высказала официальную причину: «У Александра проблемы со здоровьем. Без его согласия его мы комментировать не может. Когда-нибудь он сам расскажет о причинах». Напомним, что Волкова на турнире UFC Fight Night заменит Алексей Олейник.

Макгрегор объявил о возвращении в ММА

Ирландец Конор Макгрегор решил объявить о своем возвращении в спорт. Завершая словесную перепалку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях написал, мол, увидимся в октагоне. Также Магрегор заметил в твиттере, что хочет двигаться вперед вместе со своими поклонниками всех слоев населения и вероисповеданий. «Это один мир для всех».

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В новом рейтинге ФИФА, опубликованном за 4 апреля, Россия занимает 46-е место. Эта позиция на четыре места лучше, чем была в прошлом рейтинге. Команда Станислава Черчесова имеет равные показатели с ДР Конго. В тройке лидеров не произошло изменений – первое место по-прежнему занимает Бельгия. На второй строчке располагается Франция, а на третьей Бразилия.

«Авангард» одержал третью победу на «Салаватом Юлаевым»

Команда, выступающая в этом сезоне в Балашихе, победила уфимский клуб. В матче получился сверхрезультативный второй период, где было заброшено пять шайб. В третьем периоде «Авангард» добил «Салават», при этом команды сошлись в массовой драке 3 на 3. Коллектив Боба Хартли упрочил преимущество в серии, команды возвращаются в Балашиху.