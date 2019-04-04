Российский форвард Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников расскахад о своем прогрессе по сравнению с предыдущим сезоном.

Наместников отметил, что стал более разносторонним игроком и по большей степени расширил свой игровой потенциал. Теперь Наместников может делать то, что раньше никогда не делал.

«Стараюсь играть правильно и отрабатывая до конца каждый эпизод, как это и нравится тренерам», — цитирует Наместникова Newsday.

В текущем сезоне 26-летний Наместников сыграл в 76 матчах, в которых набрал 29 (10+19) очков с показателем «минус 9». В среднем Наместников играл по 15, с половиной минут за матч.