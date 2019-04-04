В заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Басконию» и обыграл испанцев со счетом 82:78.

Столичный клуб неудачно начал матч, проиграв первую четверть с разницей в четыре очка — 17:21. После большого перерыва «Баскония» сохраняла преимущество — 44:40.

В третьей четверит «Баскония» добавила и увеличила преимущество — 66:55. Но в последнем отрезке команда Итудиса сделала рывок и довела игру до победы.

Наиболее результативным игроком в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 16 очков. У «Басконии» 17 очков на счету Марселиньо Уэртас.