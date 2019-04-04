Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что чувствует ностальгию по выступлениям за «Барселону».

По словам бразильца, он вспоминает сезон 2015 года, который получился отличным. «Барса», по словам Неймара, была очень хорошей командой — как на поле, так и за его пределами.

«Наши отношения были очень особенными. Я очень скучаю по этим моментам», — цитирует Неймара The Sun.

Напомним, Неймар переьрался в «Барсу» летом 2013 года из «Сантоса» за € 88,2 млн. Спустя четыре года он был продан в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро. В составе «Барселоны» Неймар сыграл 186 матчей, забил 105 мячей и сделал 76 голевых передач. Всего он выиграл за «Барселону» девять трофеев, среди которые Лигу Чемпионов в 2015 году.