В Москве состоится хоккейный матч между ЦСКА и петербургским СКА. Игра будет проходить на «ЦСКА-Арене» в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Встреча пройдёт сегодня, 5 апреля, начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

Данный матч станет пятым в серии: на данный момент счёт равный — 2-2. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли две первые встречи, которые проходили в Москве. ЦСКА лидировал в серии со счётом 2-0, однако не смог сохранить своё преимущество. Петербургские армейцы восстановили равновесии, выиграв два домашних матча. В первом победа со счётом 2:1 была одержана в овертайме, во втором команда победила более уверенно — игра закончилась в основное время со счётом 3:1.

Таким образом, в финале Запада пройдут ещё как минимум два матча.