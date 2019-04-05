Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает Sky Sport Italia, с португальцем уже связались два клуба — «Интер» и «Рома». Сам специалист отмечал, что готов вернуться к работе в следующем сезоне. Моуринью уже тренировал «Интер» в период с 2008 по 2010 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Италии, а также Кубок и Суперкубок. Кроме того, «Интер» стал победителем Лиги чемпионов.

Моуринью считает возвращение в «Интер» приоритетным вариантом: специалист даже готов пойти на уступки — вместо 10 миллионов евро в год он согласен на 8.

Отметим, ранее сообщалось, что до этого тренер изъявлял желание попробовать свои силы в немецкой Бундеслиге.