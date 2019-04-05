В Архангельской области продолжается чемпионат России по лыжным гонкам, в рамках которого состоятся мужская и женские эстафеты. Обе гонки пройдут сегодня, 5 апреля.

Первыми на старт выйдут женщины, их эстафета начнётся в 11:00 по московскому времени. В гонке примет участие лидер сборной России Наталья Непряева, которая побежит за команду Московской области. Вместе с ней выступят Габриелла Калугер, Ольга Яшина и Кристина Кускова. Юлия Белорукова представит Республику Коми, вместе с ней команду составят Анастасия Власова, Ольга Царева и Виктория Мелина.

Мужская эстафета начнётся в 12:30. Александр Большунов будет выступать за команду Тюменской области вместе с Андреем Парфёновым, Денисом Спицовым и Иваном Якимушкиным. За Удмуртию побегут Максим Вылегжанин, Дмитрий Япаров, Сергей Ардашев и Константин Главатских.