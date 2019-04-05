Определилась соперница Анастасии Павлюченковой по четвертьфинальной стадии турнира в Монтеррее. Павлюченковой предстоит встретиться с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко.

Во втором круге Азаренко обыграла спортсменку из Казахстана Зарину Диас — 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила один час 7 минут.

Павлюченкова во втором круге одолела представительницу Сербии Йовану Йорович, матч закончился со счётом 6:0, 6:0. Противостояние длилось меньше часа — его продолжительность составила 52 минуты. За это время Павлюченкова, не отдавшая ни гейма, совершила одну подачу навылет, три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету сербской спортсменки три эйса и одна ошибка. Йорович не реализовала ни одного из двух брейк-пойнтов.