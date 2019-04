Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева отдохнули в компании других спортсменок в Японии.

Фигуристки поиграли в боулинг, о чем рассказали на своих страницах в социальных сетях. Вместе с Туктамышевой и Медведевой отдыхала американка Майя Шибутани, выступающая в танцах на льду со своим братом Алексом. Также к компании присоединились Стефан Ламбьель, Денис Васильев, Сатоко Мияхара, Хавьер Фернандес и Эрик Редфорд. Шибутани опубликовала у себя в «Твиттере» фотографии из боулинга.

This bowling team made it to Kanazawa. Ready for show 7 tonight!!! pic.twitter.com/aOLiy2PqTN

— Maia Shibutani (@MaiaShibutani) April 5, 2019