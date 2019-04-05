Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева отдохнули в компании других спортсменок в Японии.

Фигуристки поиграли в боулинг, о чем рассказали на своих страницах в социальных сетях. Вместе с Туктамышевой и Медведевой отдыхала американка Майя Шибутани, выступающая в танцах на льду со своим братом Алексом. Также к компании присоединились Стефан Ламбьель, Денис Васильев, Сатоко Мияхара, Хавьер Фернандес и Эрик Редфорд. Шибутани опубликовала у себя в «Твиттере» фотографии из боулинга.

This bowling team made it to Kanazawa. Ready for show 7 tonight!!! pic.twitter.com/aOLiy2PqTN — Maia Shibutani (@MaiaShibutani) April 5, 2019

Напомним, с 29 марта по 7 апреля в Японии проходит ледовое шоу Stars on Ice, в котором участвуют Медведева и Туктамышева. Затем Туктамышевой предстоит выступить на командном чемпионате мира, который будет проходить в Фукуоке в период с 11 по 14 апреля.

Ранее поклонники заподозрили, что между Туктамышевой и Медведевой возник конфликт, однако фигуристки опровергли эти предположения.