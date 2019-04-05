Спортивный диетолог Александр Бурлаков объяснил, почему нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин набрал вес, находясь в СИЗО.

Бурлаков пояснил, что нынешняя физическая форма футболиста связана с отсутствием нагрузок и неудовлетворительным питанием. Диетолог пояснил, что из-за нехватки белкового компонента объём мышечной ткани уменьшается, а доля жирового компонента, наоборот, возрастает.

Однако специалист уверен, что впоследствии Кокорин сможет восстановить свою форму. «Вернуться к прежней форме Александру с учётом возраста будет несложно, но займёт определённое время, — сказал диетолог, слова которого приводит «Чемпионат. — И чем дольше он будет находиться под заключением, тем длительность возврата к прежней форме будет продолжительней».

Ранее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что вес спортсмена в СИЗО не изменился.