Главный тренер хоккейного клуба «Локомотив» Дмитрий Квартальнов может покинуть должность.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство ярославской команды не собирается продлевать контракт со специалистом. основным кандидатом на пост нового главного тренера является бывший наставник «Торпедо» и «Лева» Кари Ялонен.

Напомним, Квартальнов возглавил ярославский «Локомотив» в октябре 2017 года. Под его руководством команда дважды выходила во второй раунд стадии плей-офф в Кубке Гагарина, где оба раза уступала петербургскому СКА.

Ялонен был главным тренером нижегородского «Торпедо» в 2011-м и 2012-м годах. Затем с 2013-м и 2014-м годах специалист тренировал «Лев». После этого тренер работал со сборной Финляндии, а потом возглавил швейцарский «Берн».