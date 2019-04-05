Уфимский «Салават Юлаев» на своей арене принимал омский «Авангард» в матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. На последней секунде встречи игроки обеих команд устроили на льду масштабную драку.
Видио инцидента было опубликовано в официальном аккаунте КХЛ в «Твиттере».
Бились до последней секунды. Буквально. #КубокГагарина pic.twitter.com/MY8jGdrpSA
— КХЛ (@khl) April 4, 2019
Игра завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:2. На последней секунде произошла стычка между четырьмя игроками — по два из каждой команды. К ним сразу же присоединились остальные представители клубов. Разнимать дерущихся пришлось арбитрам встречи.
Напомним, данный матч стал четвёртым в серии, теперь счёт составляет 3-1 в пользу омской команды. «Авангард» выиграл два первых матча, затем разгромно проиграл в третьем.