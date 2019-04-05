Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки неправильно распоряжаются своими деньгами.

Как сообщает «Советский спорт», Уткин уверен, что игрокам стоит тратить больше денег на помощь другим людям, а не покупать дорогостоящие автомобили. журналист добавил, что средства можно направить и в другое русло, но только не на бездумные приобретения.

«Ради чего такие траты? Что и кому ты пытаешься доказать?» — возмутился Уткин.

Напомним, ранее сообщалось, что на Уткина было совершено нападение. Журналисту брызнули в лицо слезоточивым газом. Сам Уткин заявил, что знает о том, кому могло понадобится данное нападение. Комментатор описал нападавшего как молодого парня в капюшоне и серой худи. Инцидент произошёл рядом со спортивным комплексом «Локо-спорт» в Москве.