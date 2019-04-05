Следующим соперником российского бойца UFC Петра Яна станет американец Джимми Ривера.

По данным журналиста ESPN Арьеля Хельвани, бой состоится в рамках турнира UFC 228 в Чикаго в июне. И Ривера, и Ян уже согласились и вскоре подпишут контракт.

Ранее Ян говорил о своих хороших перспективах на вакантный пояс UFC, от которого в связи с проваленным допинг-тестом отказался Ти Джей Диллашоу. Россиянин заявлял, что готов драться с кем угодно, но имеет сложности с выбором, поскольку многие топы идут с поражениями, а у самого Яна четыре победы.

Петр Ян занимает девятое место в рейтинге легчайшего веса UFC. Всего Ян одержал 14 побед при одном поражении. Ривера же в последнем поединке уступил Алджамэйну Стерлингу.

20 апреля турнир UFC впервые состоится в Петербурге.