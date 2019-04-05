Главный тренер Дмитрий Квартальнов покинет пост наставника «Локомотива». Об этом трубят сразу несколько источников.

Решение ярославского клуба с одной стороны связано с результатами: Квартальнов проработал с «Локо» уже два сезона, а команда неизменно останавливалась после второго раунда Кубка Гагарина. С другой, у «Локомотива» — лучшая молодежь в стране. Ее нужно развивать, с ней надо работать. Примитивный хоккей канадского стиля от Квартальнова здесь не очень подходит.

Согласно данным СМИ, новым главным тренером «Локомотива» может стать финский специалист Кари Ялонен. Очень сильный тренер, который, возможно, входит в число лучших тренеров мира. По крайней мере, в Европе таких специалистов точно немного.

Ялонен умеет показать себя в КХЛ. Его пражский «Лев в сезоне 13/14 дошел до финала Кубка Гагарина, в котором чешский клуб едва не капитулировал «Магнитку». Яркая работа Ялонена, которая завершилась на следующий сезон с исчезновением команды «Лев» с игровой карты КХЛ. Есть какая-то недосказанность.

Ярославцы закончили сезон на третьем месте «Запада», а во втором раунде плей-офф проиграли СКА всего лишь в пяти матчах. Слабовато, хотя амбиции у клуба есть. Но команда никак не может выйти на тот уровень, что у нее был до авиакатастрофы 2011 года.

Квартальнов же получает второе увольнение подряд. После успешной работы в «Северстали и «Сибири», относительно успешного отрезка в ЦСКА. Квартальнову нужно взять какое-нибудь «Торпедо» или «Барыс» — команды, которые привыкли играть в «канадский» хоккей. С ними то он себя и покажет.