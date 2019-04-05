Футбольный клуб «Зенит» анонсировал новый выпуск онлайн-проекта Z+, трансляция которого начнётся за час до матча с московским «Локомотивом».

На этот раз в студии появится бывший нападающий сине-бело-голубых Андрей Аршавин. Также в шоу примут участие экс-президент «Локомотива» Илья Геркус и рэпер Гарри Топор. Исполнитель в эфире представит свою новую композицию.

Тренер Александр Григорян и бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин проведут тематический анализ встречи.

Игра с «Локомотивом» будет проходить в Москве в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 19:00. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, «железнодорожники» идут на втором месте.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.