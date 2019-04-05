13 апреля в 12:00 в парке «Сосновка» состоятся соревнования по спортивному ориентированию в рамках Спартакиады семейных команд Выборгского района Санкт-Петербурга в 2019 году.

Место старта – центральный стадион парка «Сосновка».

Участие в соревнованиях могут принять семейные команды, состоящие из 2-х или 3-х человек, являющихся членами одной семьи. Возраст взрослых членов команды не ограничен, вместо родителей могут выступать бабушки и дедушки, а вот возраст детей должен быть от 7 до 14 лет (2005-2012 гг.р.).

Мы ждем ваши предварительные заявки до 14:00 часов 12 апреля по телефону 591-66-36 или по электронной почте smm_cfksz.vyb@mail.ru. Официальная заявка подается на месте проведения соревнований.