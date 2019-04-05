В Архангельской области продолжается чемпионат России по лыжным гонкам, в рамках которого состоялась женская эстафета. Победу одержала команда, представляющая Республику Коми.

В составе команды выступили Юлия Белорукова, Анастасия Власова, Ольга Царева, Виктория Мелина. Спортсменки бежали четыре этапа по 5 км каждый и преодолели дистанцию за 55.59,0. На втором месте расположилась команда Анны Нечаевской, представляющая Татарстан. В состав эстафетной четверки, помимо Нечаевской, вошли Светлана Кузнецова, Лариса Рясина и Диляра Сабирзянова. Спортсменки уступили лидерам 3,5 секунды.

Московскую область представляла команда Натальи Непряевой, за которую также бежали Габриелла Калугер, Ольга Яшина и Кристина Кускова. Спортсменки заняли третье место с отставанием в 29,3 секунды.