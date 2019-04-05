Центр спорта Красносельского района планирует провести реконструкцию двух площадок и советуется с жителями, как спроектировать спортивные объекты.

Для площадки по адресу: Ленинский проспект, 93, корпус 2 предлагаются варианты установки тренажеров или поля для игры в мини-футбол с искусственной травой.

Для площадки на улице Массальского, 11 дополнительно предлагаются варианты резинового покрытия на поле и установка снаряжения для игры в баскетбол, волейбол, а также сдачи ГТО.

Голосовать можно здесь: https://vk.com/cfksiz.