Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов был признан лучшим игроком команды по итогам марта.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, болельщики, выбиравшие лучшего футболиста команды, отдали за Чалова наибольшее количество голосов. Выбор в пользу Чалова сделали 45% проголосовавших. На втором месте расположился защитник Марио Фернандес, за которого отдали 25% голосов. Третьим стал капитан команды голкипер Игорь Акинфеев — 8%.

В голосовании приняли участие почти три тысячи человек. В марте Чалов принял участие в четырех матчах в составе ЦСКА и отметился двумя забитыми голами — в играх с «Рубином» и «Уфой».