Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду восстанавливается после повреждение бедра. Португалец пропустит ближайшую игру туринцев с «Миланом» в Серии А, но зато должен сыграть против «Аякса» в первом четвертьфинале Лиги Чемпионов. Об этом рассказал главный тренер Массимилано Аллегри.

По словам итальянского специалиста, Роналду уже лучше. За 5 дней до матча есть хорошие предпосылки того, что он сможет сыграть. Аллегри выразил надежду, что он сможет сыграть.

«Ювентус» сыграет с «Миланом» в субботу, 6 апреля — это будет встреча первой и четвертой команд чемпионата Италии. Первая игра «Ювентуса» с «Аяксом» состоится в Амстердаме в среду, 10 апреля.