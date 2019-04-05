Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, как его подопечная будет разучивать четверные прыжки.

Канадский специалист отметил, что прыжки ультра-си — это серьёзный риск, особенно при новой судейской системе. «Если прыгаешь тройной аксель, но падаешь с него, то тут же получаешь минус пять баллов», — пояснил Орсер.

Тренер считает, что Медведевой будет легче учить четверные тулуп и сальхов, чем тройной аксель. Сначала спортсменка будет пробовать сальхов. При этом Орсер подчеркнул, что пока речь идёт лишь о тренировках, а не о соревнованиях.

Напомним, Медведева начала тренироваться в группе Орсера после завершения прошлого сезона. В этом году спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.