Защитник футбольного клуба «Спартак» Самюэль Жиго рассказал, чем, на его взгляд, французы отличаются от русских.

Жиго признался, что его общение с русскими ограничивается партнерами по команде и сотрудниками клуба. «На этой территории у меня все прекрасно!» — сказал игрок, слова которого приводит официальный сайт «Спартака».

Футболист считает, что русские люди менее завистливые, чем французы. «Во Франции, если у тебя есть дорогой дом и крутая машина, даже знакомые начинают смотреть на тебя как-то косо, недоброжелательно», — пояснил футболист. По мнению Жиго, люди в России более простые и в первую очередь обращают внимание на человеческие качества.

После 21 тура «Спартак» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 36 очков.