Доигровщик петербургского «Зенита» Ореоль Камехо прокомментировал инцидент в балетной школе Петербурга, когда некоторые родители запрещали своим детям общаться четырехлетней дочерью волейболиста.

Кубинец, имеющий российское гражданство, не хотел бы вдаваться в подробности случившегося. По его словам, все равны, причем не только в России, но и в других странах.

«Возможно, в той ситуации возникло некоторое недопонимание. Но это уже в прошлом. За то время, что я играл в Новосибирске и Санкт-Петербурге, познакомился с множеством замечательных людей», — приводит слова Камехо RT.

Также Камехов отметил, что получив приглашение в сборную России, у него возникали мысли о расизме. Спортсмен надеяться, что если он пробьется в сборную, то не столкнется с чем-то подобным и все ребята его примут.