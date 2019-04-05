Серия СКА-ЦСКА напоминает поединок гроссмейстеров в шахматах. Обе команды по два раза выиграли партию белыми, то есть победили дома. В общем противостоянии воцарилась ничья. Сегодня в Москве кто-то вновь выйдет вперед. Победа кого-то из соперников нависнет гильотиной над головой другого.

Кто окажется лучше по итогам пятой игры? Хоккейный специалист и блогер Виктор Минашкин удивлен равенству после четвертой встречи.

«Восток – дело тонкое, а на западном фронте идут ожесточенные бои. Бои дошли до того, что счет в серии сравнялся — 2:2. Серия переехала в Москву. Все начинается с нуля. На удивление ЦСКА два раза подряд проигрывает питерским армейцам. Удивительно и то, что пропустил ЦСКА больше, чем обычно – три гола», — отметил Минашкин в разговоре с корреспондентом Nevasport.

В игре под номером 3 и 4 команды поменялись ролями. Обычно СКА открывал счет в матче, а затем проигрывал ЦСКА. На этот раз москвичи забивали первыми. Но во втором периоде агрессивная игра СКА подавляла московских армейцев. Матч переворачивался.

«Началась игра для ЦСКА, казалось бы, неплохо: один гол забили. Второй гол забили – вмешались судьи. Если бы эту шайбу засчитали, то никаких вопросов, скорее всего, и не было бы. Но после не засчитанного гола все перевернулось. ЦСКА немножко ослабли. А СКА начал поддавливать», — заметил Минашкин.

Петербуржцы взяли свое в третьем периоде, забив две шайбы за небольшой промежуток времени. Москвичи не успевали за питерцами, нарушали правила. В конце концов, дрогнул и вратарь Сорокин.

«В результате ЦСКА стал удаляться побольше – пять за игру это много. Оборона немного просела. В большинстве пропустили. Два быстрых гола в третьем периоде. У СКА очень хорошая помощь пришла в виде Коли Прохоркина, который и в третьей игре отличился, и в четвертой. А вот у ЦСКА лидеры пока не зажигают – Григоренко, Вей, Капризов работают не так, как всегда. Ну и остальная команда должна более активно помогать», — отмечает Минашкин.

Минашкин дает прогноз на пятую игру – он по-прежнему верит в москвичей.

«При переезде в Москву ЦСКА играет очень неплохо. Поддержка трибун должна сыграть положительную роль. Чуть больше верю в ЦСКА, хотя, может, это и неправильное мнение. Думаю, что пересмотрит игру и Никитин, и сами ребята – мастера, там все же половина сборной. Что должны сделать? Маленько раскрыться и побольше атаковать. Есть кому это делать.

Считаю, скромный вариант ставки: ЦСКА дома не проиграет и тотал матча больше 2,5 шайб. Две команды на три гола могут наиграть. И ЦСКА не должен проигрывать. Если они проиграют, шансов у них в этой серии не будет», — считает Минашкин.

Пятая игра серии ЦСКА-СКА состоится сегодня в Москве. Начало в 19.30.