Несколько футболистов лондонского «Челси» посетили ночной клуб «Раффлз», нарушив режим подготовки к матчу с «Вест Хэм Юнайтед» в рамках Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

По информации английских СМИ, семь подопечных Маурицио Сарри были замечены в заведении, среди них Гари Кэхилл, Эмерсон Палмиери, Росс Баркли, Дэниэл Дринкуотер, Этан Ампаду и Рубен Лофтус-Чик. Также в клубе видели и французского нападающего «аристократов» Оливье Жиру.

Первым заведение покинул защитник Кэхилл, а вот Жиру уехал из заведения около трех ночи. Позже всего из клуба вышел Росс Баркли — около пяти утра. Двум игрокам «Челси», замеченным в «Раффлз», только недавно исполнилось по 18 лет.

Матч с «Вест-Хэмом» команда проведет в понедельник, 8 апреля, в 22:00 по московскому времени.