Российский футбольный клуб «Краснодар» хочет купить португальского полузащитника «Морейренсе» Шикинью. Об этом сообщает португальский портал A Bola.

По информации СМИ, российская команда предложила за хавбека около 9 миллионов евро. Шикинью одновременно владеют два клуба: половина прав на игрока принадлежит «Бенфике», другая половина — «Морейренсе», за который сейчас и выступает футболист.

По контракту с «Бенфикой» «Морейренсе» должен дать ответ «Краснодару» в течение 48 часов, которые истекут завтра, 6 апреля. При продаже Шикинью доходы клуба поделят поровну.

В этом сезоне Шикинью провел за команду 31 матч, забил 9 мячей и сделал 8 голевых передач. 255 из 27 матчей в национальном чемпионате хавбек провел в основе. Сейчас «Морейренсе» занимает пятое место в таблице чемпионата Португалии.