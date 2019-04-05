Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации, которая сложилась с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и форвардом «Краснодара» Павлом Мамаевым. Обоим футболистам продлили срок содержания в СИЗО еще на полгода.

По мнению Орлова — это позор нашей судебной системы. В деле фигурирует 18 следователей. Орлов заметил, что, во-первых, ребят убили — с точки зрения футбола. Орлов задается вопросом: чего их так долго держат без суда?

Комментатор заметил, что столько людей за это время осудили и выпустили. По словам Орлова, у ребят мелкое хулиганство, а из Москвы идет разговор про семь лет.

Вы осудите, дайте срок!» — призвал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

Отметим, Кокорин и Мамаев находятся в заключении с 10 октября.