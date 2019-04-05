Стартовал пятый матч серии плей-офф финала Западной Конференции между СКА и ЦСКА. Встреча проходит в Москве на «ЦСКА-Арене».

Первые четыре матча победителя в серии не выявили, пока счет равный — 2:2. Первые две встречи, прошедшие в столице, остались за московскими армейцами, счет в матчах 3:1 и 2:1. Игры в «Ледовом дворце» Петербурга помогли СКА вернуться в борьбу: оба матча выиграли армейцы с Невы с аналогичными цифрами на табло.

Букмекеры считают, что фаворит в матче — ЦСКА, однако шансы гостей из Петербурга не намного меньше.

Матч на «ЦСКА-Арене» не является решающим, в серии еще будет сыграна как минимум одна встреча: она пройдет 7 апреля, в воскресенье, в Санкт-Петербурге.