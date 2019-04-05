Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз «проехался» по работе Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России (СБР). По словам Тихонова, скоро с Драчевым даже перестанут здороваться.

Тихонов отметил, что уже в сотый раз извиняется за свою ошибку: год назад он поддержал Драчева на выборах, называв его «безграмотным косноязыким человеком». По словам Тихонова, в Драчеве позже разочаровался не толкьо он, но и другие люди, которые его в свое время поддержали.

«За красивыми словами, а порой и откровенным популизмом не стоит никаких действий. Володя, ты открестился от всех! Закончится твой срок, и с тобой никто не будет даже здороваться, потому что такими поступками ты заклеймишь себя позором», — написал Тихонов на своем официальном сайте.

Тихонов отметил, что с Драчевым общаются только из-за того, что он занимает высоки пост, возглавляя СБР,

Напомним, что Драчев был избран на пост президента СБР в мае 2018 года.