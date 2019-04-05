Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мыслями о полицейском расследовании по поводу его перехода из «Рубина» в «Ростов». Слова форварда приводит портал Чемпионат.com.

По заявлению Азмуна, происходящее его не беспокоило, поскольку он знал, что не совершал ничего противозаконного. «Кто-то вообще может объяснить, для чего всё это было придумано? Напугать меня хотели? Это не получилось», — сказал Азмун, добавив, что никого не боится кроме всевышнего и самых близких людей.

Напомним, в июле 2016 года Сердар Азмун самовольно покинул казанскую команду и сыграл в товарищеской встрече за «Ростов». Спортивный арбитражный суд в Лозанне разрешил новому клубу заявить нападающего на следующий сезон несмотря на отказ РФС и РПЛ.