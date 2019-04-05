Николай Валуев с победителями турнира по футгольфу. Фото из инстаграм nickvaluev

Николай Валуев с победителями турнира по футгольфу. Фото из инстаграм nickvaluev

Российский экс-боксер и депутат Государственной Думы Николай Валуев поделился мнением о перепалке в «Твиттере» между бойцами UFC Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Слова бывшего спортсмена цитирует портал Чемпионат.com.

Валуев огорчен тем, что большое количество спортсменов устраивают разборки не на ринге, а в социальных сетях. «В так называемых треш-токах не следует касаться никаких тем, которые так или иначе могут быть оскорбительными для человека», — прокомментировал ситуацию бывший чемпион мира.

По мнению Валуева, спортсменам стоит в принципе отказаться от такой похабщины, в каком бы виде она не звучала. «А тот, кто это делает, ведёт себя, мягко говоря, невоспитанно и неуважительно», — заключил Валуев.

Напомним, Конор Макгрегор высмеял в твите жену Хабиба, назвав её полотенцем, на что Нурмагомедов назвал ирландца насильником и лицемером.