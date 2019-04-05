Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высокого мнения от игры полузащитника «Челси» Эдена Азара. Бельгиец — одна из приоритетных целей «Реала» на ближайшее трансферное окно.

По словам Зидана, он всегда ценил Азар, много наблюдал за ним, когда он еще играл за «Лилль» в чемпионате Франции.

«Он фантастический игрок», — приводит слова Зидана Marca.

Соглашение 28-летнего бельгийского полузащитника с «Челси» завершается летом 2020 года. В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за «Челси» 41 матч во всех турнирах и забил в них 17 мячей, отдал 12 результативных передач.