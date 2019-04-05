Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, что сборная России будет ждать возвращения разыгрывающего БК «Локомотив-Кубань» Дмитрия Хвостова. Защитник получил травму крестообразных связок колена в матче с «Химками» 1 апреля.

Кириленко отметил, что новость о серьезной травме Хвостова очень неприятна с учетом его роли в национальной сборной. Как отметил Кириленко, к сожалению, есть вещи, которые контролировать нельзя. Глава РФБ пожелал Хвостову поправиться как можно скорее и вернуться в сборную, но ни в коем случае не форсировать восстановление.

Про чемпионат мира сейчас невозможно говорить, потому что такие травмы могут лечиться год, а могут — четыре месяца. Все зависит от Хвостова, но мы на 100% не хотим рецидива, хотим, чтобы он все залечил», — приводит слова Кириленко Р-Спорт.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.