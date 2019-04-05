Американский боец смешанного стиля Колби Ковингтон, выступающий в UFC, прокомментировал свою возможную встречу на ринге с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова бойца прозвучали в прямом эфире Submission Radio.

По словам Ковингтона, бой с Хабибом стал бы самым легким в его карьере. «Он маленький и не умеет делать хорошо то, что умею я. Он никогда не сталкивался с высококлассным борцом NCAA, который борется всю жизнь», — заявил американец, добавив, что заставил бы россиянина плакать.

«Его самбо – полнейшее дерьмо. Если бы борьба была легкой, ее называли бы самбо», — заключил Ковингтон.

Сейчас американский боец UFC является главным претендентом на бой с Камару Усманом в полусредней весовой категории.