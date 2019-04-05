Итальянского футболиста Игнацио Барбагалло, выступающего в любительском чемпионате Сицилии за «Виагранде», похитили прямо во время матча. Об инциденте сообщает Fox Sports Italy.

Во второй половине встречи между «Виагранде» и «Неброди» на поле сел вертолет, из которого выбежали похитители. Неизвестные были одеты в балаклавы, схватили Барбагалло, поместили его в вертолет и скрылись.

Вскоре выяснилось, что таким необычным способом 55-летний футболист-любитель решил завершить спортивную карьеру. Барбагалло инсценировал свое похищение, с ним сейчас все в порядке. За выходку ему придется заплатить штраф в 200 евро, а также отбыть дисквалификацию в чемпионате Сицилии до конца сезона. Помимо этого Барбагалло может быть оштрафован властями за посадку вертолета в людном месте без разрешения.