Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сделала предположение что темноволосые фигуристки захватили женское одиночное катание в этом сезоне. Такую подпись она поставила под фото в своем «Инстаграме».

На фото Туктамышева стоит с бронзовым призером чемпионата мира в Сайтаме Евгенией Медведевой, а также японской одиночницей Сатоко Мияхарой и американской фигуристкой, выступающей в танцах на льду Майей Шибутани.

«А вы тоже заметили, что женскую одиночку захватили брюнетки?)» — гласит подпись под фото. Стоит отметить, что единственной блондинкой в десятке лучших фигуристок-одиночниц прошедшего чемпионата мира является американка Брэйди Теннел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 5 Апр 2019 в 6:14 PDT

Елизавета Туктамышева из-за воспаления легких пропустила чемпионат России по фигурному катанию, в связи с чем не отобралась на чемпионат Европы и чемпионат мира. Фигуристка примет участие в командном турнире World Team Trophy.