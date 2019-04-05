Иранского форварда Сердара Азмуна назвали лучшим футболистом «Зенита» в марте 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте петербургской команды.

Голосование за лучшего игрока месяца проходит на официальном сайте клуба, принять участие в нем может любой зарегистрированный пользователь после каждого официального матча «Зенита».

За март Азмун провел за петербургский клуб шесть матчей и забил пять мячей: дубль иранский нападающий сделал в ворота «Оренбурга», еще по одному мячу забил в ворота «Урала«, «Уфы» и «Вильярреала«.

Второе место занял колумбийский полузащитник Вилмар Барриос, третьим стал защитник Юрий Жирков. Приз фанатов вручается игрокам «Зенита» по итогам каждого месяца, а в конце болельщики определяют лучшего игрока сезона.