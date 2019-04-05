Российская гольфистка Софья Анохина пробилась в финальную часть престижного американского турнира по гольфу Augusta National Women’s Amateur.

«У меня была цель, у меня была мечта, в своей голове я представляла себя на поле Огасты, я понимала, что могу этого добиться», — заявила гольфистка Анохина в интервью порталу Golfmir.ru, добавив, что достаточно поздно начала заниматься этим видом спорта.

Турнир в Огасте, США, проходит впервые, однако уже привлек внимание многих любителей гольфа. Финальную часть соревнований будет в прямом эфире показывать американский телеканал NBC.

Анохина выйдет на поле в субботу, 6 апреля, в 15:40 по московскому времени. Сейчас она на 8 очков отстает от лидера, американки Дженнифер Купчо.