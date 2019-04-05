Шведская лыжница Стина Нильссон рассказала, когда и при каких условиях начала учить русский язык. Слова спортсменки приводит норвежский телеканал TV2.

Нильссон заявила, что чувствует в себе потребность постоянно развиваться. «Я всегда лучше себя чувствую, когда тренируюсь. Мне нужно постоянно развиваться. И не обязательно только в лыжных гонках.», — заявила лыжница.

В пример шведка привела изучение русского языка. «Я скачала приложение, с помощью которого учу русский язык. Он крутой! Забавно звучит, что я уже немного говорю по-русски», — заключила Нильссон.

Стина Нильссон могла пропустить чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефельде из-за травмы, но быстро восстановилась и выиграла в Австрии две золотых медали, а также одно серебро.