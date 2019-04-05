Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что санкт-петербургский клуб не будет фаворитом в предстоящей встрече чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом». Мыслями о грядущем матче он поделился в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Как бы тяжело не было это говорить, «Зенит» не является фаворитом в этой игре», — заявил Кержаков, добавив, что москвичи будут играть на победу, в то время как «сине-бело-голубых» устроит и ничья.

Также экс-форвард отметил, что хоть «Локомотив» и имеет огрехи в обороне, но отлично играют вперед: «Отдать мяч «Локомотиву» — это значит обороняться против команды, которая очень хорошо играет в атаке».

Напомним, встреча «Зенита» и «Локомотива» пройдет в воскресенье, 7 апреля на «РЖД-Арене». Начало в 19:00 по московскому времени.