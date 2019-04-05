Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что в следующем году организация будет работать на уменьшение количества болезней среди членов сборной России. Слова Драчева приводит агентство ТАСС.

Глава СБР считает, что в минувшем сезоне Россию подкосили болезни, которые постоянно происходили в команде. «Мы будем проводить совещание, как усилить работу, чтобы наши спортсмены, в основном девочки, меньше болели. С выходом на хорошую форму спортсмен начинает заболевать, а надо сделать так, чтобы спортсмены могли пройти весь сезон без болезней», — заявил Драчев.

Также президент Союза биатлонистов России добавил, что в ходе совещания с Минспорта было озвучено много рекомендаций к тренерскому штабы сборной: «Нам есть над чем работать: над стрелковой подготовкой, добавлять в скорострельности и по ходу гонки, необходимо повышать функциональное состояние спортсменов».