Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о прогрессе спортсменки команды Светланы Мироновой за минувший сезон на Кубке мира. Слова Норицына приводит портал Sports.ru.

Норицын заявил, что один из успехов тренерского штаба в минувшем сезоне — прогресс Мироновой. «Очень качественная прибавка ногами, теперь она в топ-10 по скорости. Плюс скорострельность: с двух рубежей она убрала порядка 10 секунд – лежа больше, стоя меньше», — заявил тренер. Потеря в качестве стрельбы произошла за счет контактных гонок: «Были пасьюты и не один, где Света стреляла 55%».

Напомним, сезон-2018/19 для Светланы Мироновой стал третьим на Кубке мира. Лучшим результатом для российской биатлонистки стало 7 место в спринтерской гонке на этапе в Антхольце, Италия.