Итальянский футболист, а ныне тренер Марко Матерацци поделился мнением о российском футболе, а также заявил, какой клуб является главным в России на данный момент. Слова Матерацци приводит портал Чемпионат.com.

«Меня интересует ваша лига, я кое-что о ней знаю. Например, понимаю, что главный клуб сейчас — «Зенит»», — заявил итальянский спортсмен. Также Матерацци следил за «Спартаком» последние годы, поскольку этот клуб тренировал итальянский специалист Массимо Каррера. «Люди навсегда запомнят Карреру, с которым у команды были отличные результаты. Он доказал силу нашей тренерской школы, взял титул, который в России все так долго ждали», — заключил Матерацци.

Напомним, «Зенит» сейчас лидирует в чемпионате России, отставание от идущего вторым «Локомотива» составляет шесть очков.