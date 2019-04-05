Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов назван лучшим игроком марта в клубе. Информация появилась на официальном сайте футбольной команды.

Голосование проходило среди болельщиков клуба. Сулейманов набрал 44,7% голосов фанатов, опередив голкипера «быков» Матвея Сафонова с 20,3% и хавбека Маурисио Перейру (15,4%).

В марте 2019 года 19-летний Магомед-Шапи сыграл четыре матча РПЛ и сделал дубль в игре с махачкалинским «Анжи«. Также на счету Сулейманова гол в ворота испанской «Валенсии».

Помимо этого в прошлом месяце Сулейманов обновил контракт с клубом, согласно которому его зарплата выросла. Соглашение с «Краснодаром» действует до 2022 года. Нападающий является воспитанником клубной академии. В текущем сезоне он провел 24 матча за «Краснодар» и стал автором 10 забитых мячей.