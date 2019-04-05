Петербургский хоккейный клуб СКА проигрывает после второго периода в пятом матче серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА. Встреча проходит на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Во втором периоде преимущество ЦСКА увеличилось: благодаря шайбе Максима Мамина московским армейцы выигрывают уже со счетом 2:0. Гол Мамина случился на 28 минуте, в голевой атаке поучаствовали Кирилл Капризов и Андрей Светлаков. Большинство москвичи реализовать не смогли: Наиль Якупов удалился за удар соперника клюшкой.

Напомним, в концовке первого периода счет в матче открыл защитник Мэт Робинсон, несмотря на то, что стартовой двадцатиминутке лидировали хоккеисты СКА.

Счет в серии по победам пока равный — 2:2. Первые два матча остались за московскими армейцами, затем в Петербурге дважды победил СКА.